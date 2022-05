"Lula vence eleições no Paraná", diz deputado Arilson; veja

Da Redação

O deputado estadual e presidente do PT no Paraná, Arilson Chiorato, foi escolhido para ser o coordenador da campanha de Lula no Estado. Durante entrevista à Tribuna do Norte/TNOnline, o político disse que acredita na vitória do ex-presidente. O deputado ainda comentou que Lula vencerá no Paraná, com boa votação em Apucarana.

"Sinto que as pessoas têm esperança na figura do Lula, claro que existe rejeição, natural que tenha, mas hoje a esperança é maior. Lula vai ganhar as eleições, as pesquisas registradas, todas mostram bom desempenho, Lula vai crescer ainda mais com o avançar da campanha. Acredito na vitória e Lula ganha também no Paraná, em algumas regiões, como Londrina, Maringá e Apucarana, regiões mais conservadoras, Lula pode ter dificuldades, mas mesmo assim, em Apucarana ele deve fazer uma boa votação, encontro muitas pessoas em Apucarana que falam que vão votar nele, que o que está na presidência não dá mais não", comentou o coordenador da campanha.

Arilson ainda falou que Lula terá apoio de sete partidos no Paraná: PT, PV, PSB, PC do B, REDE, PSOL e Solidariedade. "Esses partidos já estão fechados com o PT do Paraná, mas até as convenções podem surgir novos partidos", explica.

Para o deputado, um dos grandes desafios da coordenação da campanha será acabar com as fake news. "Estou percorrendo as cidades do Paraná e muitos ex-prefeitos estão nos apoiando. Lula não é candidato de um único partido e sim de um movimento de recuperação do Brasil, nosso projeto é voltar a normalidade, é inadmissível uma gasolina a oito reais, um gás a cento e vinte reais. A campanha tem como projeto a construção pluripartidária, com movimentos sindicais, sociais, com pessoas que querem ver um Brasil bem diferente do atual. Durante a campanha vamos trabalhar para acabar com as fake news, Lula foi absolvido em 26 processos, está com os direitos políticos , a ONU reconheceu que ele foi vítima de perseguição pelo Juiz ladrão Sérgio Moro. Lula é reconhecido pelo o que ele já fez pelo Brasil, essa eleição será muito polarizada, temos outros candidatos nacionais, mas a disputa ficará com o atual presidente e o Lula, o povo vai ter que comparar o prato vazia de hoje com o prato cheio do passado. Me sinto orgulhoso pelo convite de coordenar a campanha de Lula no Paraná", finaliza. ASSISTA A ENTREVISTA: null - Vídeo por: Reprodução





