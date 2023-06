Lula lamenta atentado contra alunos em escola do Paraná

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o ataque ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, na região metropolitana de Londrina, no Norte do Paraná.

Adolescente morta e jovem baleado em ataque no PR eram namorados

Pelo twitter, o presidente disse que recebeu a notícia “com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná”. “Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar", escreveu no Twitter.

Um rapaz de 21 anos invadiu o local e atirou em Karoline Verri Alves, de 16 anos, que morreu no local, e no namorado dela, também de 16 anos. O adolescente foi baleado na cabeça e passa por cirurgia no Hospital Universitário de Londrina (HU).

O governo do Paraná decretou luto oficial por três dias. O governador Ratinho Junior (PSD) também lamentou o atentado e prometeu que o assassinado será julgado e condenado.





