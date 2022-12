"Lula cometeu maior erro da vida", diz deputado do PR sobre governo

Da Redação

Parlamentar eleito para seu segundo mandato, falou a respeito das manifestações realizadas por todo o país

O deputado federal reeleito pelo Paraná Filipe Barros (PL) concedeu entrevista nesta sexta-feira, 02, ao TNOnline. Dono de uma das votações mais expressivas do estado, com quase 250 mil votos, o parlamentar eleito para seu segundo mandato, falou a respeito das manifestações realizadas por todo o país após o resultado do segundo turno presidencial, que ele avalia como "um momento único no país". Barros também falou sobre como ele acredita que será o governo Lula, a partir de 2023.

"O povo está nas ruas por duas razões: o TSE favoreceu um candidato em detrimento de outro e falta de confiança no sistema eleitoral", disse o deputado, lembrando que foi relator da proposta do voto impresso (PEC 135/2019). Estive com o presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira, 30, em um jantar da bancada do partido, e ele evitou qualquer comentário a respeito das manifestações, assim como nós parlamentares também evitamos, por receio do que o STF poderia fazer", argumentou o deputado.

Filipe Barros acredita que a governabilidade de Lula a partir de 2023 deverá ser afetada por uma expressiva bancada de oposição e pelas manifestações do povo nas ruas.

"O Lula cometeu o maior erro da vida dele sendo candidato a presidência (...) ele vai enfrentar um cenário que nunca enfrentou em seus governos anteriores, com uma bancada expressiva de oposição e o povo nas ruas. Eu não tenho a menor dúvida de que em 6 meses, estaremos comentando a aprovação baixíssima do governo Lula em nova entrevista", avaliou o deputado.

Assista a entrevista completa:

null - Vídeo por: Reprodução

