Lula amplia vantagem no Paraná e vence em 69 municípios no segundo turno

Petista ampliou o número de vitórias municipais no estado em relação ao primeiro turno, quando ganhou em 49 cidades

Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu a vitória em 69 dos 399 municípios do Paraná no segundo turno da eleição presidencial. O resultado representa um avanço em relação ao primeiro turno, quando o petista havia vencido em 49 cidades do estado. Em cinco municípios paranaenses, o candidato superou a marca de 59% dos votos válidos.

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O município de Rio Bonito do Iguaçu, localizado na região Centro-Sul do estado, registrou a maior votação proporcional para Lula no Paraná, com 64,22% da preferência do eleitorado local. A cidade já havia despontado como o principal reduto eleitoral do candidato na primeira fase da disputa, quando ele obteve 59,77% dos votos válidos.

Na sequência do ranking de melhores desempenhos de Lula no estado aparecem Pinhal de São Bento, com 61,47%, Jardim Olinda, que registrou 61,39%, Manfrinópolis, com 59,76%, e Foz do Jordão, onde o candidato somou 59,11% dos votos.

Cidade que liderou os índices pró-Lula no Paraná, Rio Bonito do Iguaçu enfrentou um desastre natural no final do ano passado, quando foi atingida por um tornado em 8 de novembro de 2025. Conforme avaliação preliminar do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno foi classificado na categoria F2 da escala Fujita, com ventos estimados entre 180 km/h e 250 km/h, deixando um saldo de 784 pessoas feridas e seis mortos.

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Com informações da Banda B