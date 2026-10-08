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CONCURSO 3799

Lotofácil: Paraná domina sorteio e duas apostas levam R$ 510 mil cada

Jogos feitos na capital e no oeste do estado garantiram o valor total de R$ 1,02 milhão na faixa principal do concurso 3799

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotofácil: Paraná domina sorteio e duas apostas levam R$ 510 mil cada
Autor Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Paraná foi o grande destaque do concurso 3799 da Lotofácil, realizado nesta quarta-feira (07). Duas apostas feitas no estado acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal, garantindo o valor de R$ 510.861,35 para cada uma. Os bilhetes contemplados foram registrados nas cidades de Curitiba e Itaipulândia. As dezenas sorteadas no concurso foram 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24 e 25.

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Além dos grandes vencedores da faixa principal, o sorteio premiou milhares de apostadores em outras faixas de acertos. Na categoria de 14 acertos, 466 apostas garantiram o prêmio de R$ 656,75 cada. Para quem acertou 13 dezenas, foram 12.470 jogos ganhadores, com prêmio individual de R$ 35,00. Já as faixas de 12 e 11 acertos contaram com 130.788 e 596.568 apostas contempladas, recebendo R$ 14,00 e R$ 7,00, respectivamente.

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O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quinta-feira (08), com uma estimativa de prêmio acumulado em R$ 6 milhões. Para participar, os interessados podem realizar a aposta mínima de 15 números ao custo de R$ 3,50 em qualquer casa lotérica ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Os sorteios da modalidade são realizados regularmente de segunda a sábado.

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