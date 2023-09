Lotofácil da Independência: quatro apostas do Paraná ganham prêmio

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Lotofácil da Independência foi sorteada neste sábado (9) e o resultado fez a festa de 65 ganhadores, que vão dividir o prêmio de R$ 192 milhões. Cada aposta ganhadora leva para casa mais de R$ 2,95 milhões.

continua após publicidade

Entre as apostas que vão dividir o prêmio da Lotofácil da Independência, quatro foram feitas no Paraná. Uma aposta simples de Foz do Iguaçu e três bolões realizados em Campo Mourão, Dois Vizinhos e Guaratuba faturaram, cada uma, R$ 2.955.552,77.

Foram sorteadas, neste sábado (10), as dezenas 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25.

continua após publicidade

É o maior prêmio da história da Lotofácil da Independência, à frente do que foi pago no sorteio especial de 2022, quando 79 apostas dividiram o valor de R$ 177,6 milhões.

Na Lotofácil, ganha quem acertar 15, 14, 13, 12 ou 11 números sorteados, dentre os 25 disponíveis no volante de apostas. A aposta mínima, de 15 dezenas, custa R$ 3.

Resultado da Lotofácil da Independência

continua após publicidade

Nos sorteios especiais, assim como a Mega da Virada e a Dupla-Sena de Páscoa, o prêmio não acumula. Caso nenhum apostador acertasse os 15 números da faixa principal, o prêmio seria dividido entre aqueles que acertassem 14 números e assim por diante.

Considerando todas as cinco faixas, a Lotofácil da Independência premiou mais 23 milhões de apostadores. O valor de R$ 1.755,69 será pago a 8.695 apostas que tiveram 14 acertos.

Os demais prêmios são: 13 acertos em 294.181 apostas, que vão levar R$ 30; 12 acertos em 3.571.989 apostas, R$ 12; e 11 acertos em 19.334.116 apostas, R$ 6. Nessas últimas três faixas premiadas, os valores pagos são fixos.

Siga o TNOnline no Google News