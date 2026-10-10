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Lotofácil: apostador do Paraná acerta 15 dezenas e leva bolada de R$ 322 mil

Além do bilhete paranaense, apostas da Bahia, Rondônia e Rio Grande do Sul também cravaram as dezenas sorteadas

Escrito por Da Redação
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Lotofácil: apostador do Paraná acerta 15 dezenas e leva bolada de R$ 322 mil
Autor A aposta mínima, composta por 15 números, custa R$ 3,50. - Foto: Reprodução

Um apostador de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, começou o fim de semana com motivo de sobra para comemorar. Ele foi um dos quatro ganhadores do concurso 3801 da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira (9), e vai faturar o prêmio de R$ 322.726,10. O jogo premiado no Paraná foi feito na Loterias Colonia em formato de aposta simples de 15 números, sem a opção de teimosinha e com cota única.

Os números sorteados na noite de sexta foram 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23 e 24. Além do bilhete paranaense, outras três apostas cravaram as 15 dezenas e levaram a mesma quantia de R$ 322.726,10, registradas nas cidades de Porto Seguro (BA), Alta Floresta D'Oeste (RO) e Porto Alegre (RS).

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O sorteio também distribuiu prêmios nas demais faixas de acertos em todo o país. Foram 427 apostas contempladas com 14 acertos, garantindo R$ 905,56 para cada uma. Outros 11.083 bilhetes acertaram 13 dezenas e levaram R$ 35,00, enquanto a faixa de 12 acertos teve 116.474 apostas premiadas com R$ 14,00 cada. Por fim, 560.223 apostadores acertaram 11 números e receberam R$ 7,00.

O próximo concurso da Lotofácil acontece no domingo (11), com uma estimativa de prêmio principal de R$ 2 milhões. Os sorteios da modalidade são realizados de segunda a sexta e domingos, e a aposta mínima, composta por 15 números, custa R$ 3,50.

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Curitiba Ganhador Loteria lotofacil prêmios São José dos Pinhais sorteio
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