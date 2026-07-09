Lotofácil 3730: aposta do Paraná leva prêmio de R$ 1,8 milhão
Confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (08), o concurso 3730, e premiou apostadores com R$ 1,86 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 02-03-05-06-08-11-12-13-14-15-16-19-20-21-24.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (09), é de R$ 2 milhões.
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Entre os que acertaram as 15 dezenas, 4 apostas ganhadoras, levando para casa R$ 1,86 milhão.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Curitiba/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sítio Novo Tocantins/TO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Jaragua do Sul/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sorocaba/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 436 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.941,80.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 15472 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 200282 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1075766 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.