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Lotofácil 3730: aposta do Paraná leva prêmio de R$ 1,8 milhão

Confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 08:19:22 Editado em 09.07.2026, 08:31:16
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Lotofácil 3730: aposta do Paraná leva prêmio de R$ 1,8 milhão
Autor A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,50 - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (08), o concurso 3730, e premiou apostadores com R$ 1,86 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 02-03-05-06-08-11-12-13-14-15-16-19-20-21-24.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (09), é de R$ 2 milhões.

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Entre os que acertaram as 15 dezenas, 4 apostas ganhadoras, levando para casa R$ 1,86 milhão.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

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Curitiba/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Sítio Novo Tocantins/TO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Jaragua do Sul/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Sorocaba/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 436 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.941,80.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 15472 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 200282 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1075766 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas ganhadoras jogo de loteria lotofacil Números sorteados Premiação sorteios
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