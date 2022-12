Loteria: Maringaense acerta no concurso da Mega-Sena

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma aposta feita em Maringá foi uma das ganhadoras do sorteio da Mega-Sena realizado neste sábado, (17). A aposta foi do tipo simples, realizada na Lotérica Trevo de Ouro. Com o acerto de cinco números, o ganhador faturou R$ 22.867,86.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Mega-Sena sorteia último concurso regular do ano; confira

Além da Quina, outras 25 apostas feitas na cidade acertaram a Quadra do concurso deste sábado. No total, 107 apostas feitas em todo o país ganharam a Quina; outras 5.232 acertaram quatro números.

continua após publicidade .

O concurso 2.549 foi o último regular da Mega-Sena deste ano.

Com informações: GMC Online

Siga o TNOnline no Google News