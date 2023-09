Lote 2 vai concluir a duplicação da BR-369; saiba qual trecho

O Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná vai atender uma demanda de décadas da região Norte do Paraná, concluindo a duplicação entre Cornélio Procópio e Jacarezinho, até chegar na divisa com São Paulo. São 82,76 km de pistas duplas, beneficiando também os municípios de Santa Mariana, Bandeirantes, Andirá e Cambará.

A duplicação da BR-369, em uma extensão de 74,7 km, começa a partir da pista dupla em Cornélio Procópio e termina em trecho duplicado da rodovia próximo ao entroncamento com a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana) em Jacarezinho, logo antes da divisa com São Paulo.

A BR-369 não será duplicada somente em Bandeirantes, onde a rodovia federal cruza o perímetro urbano do município; ali será duplicada a PR-855, o Contorno de Bandeirantes, em uma extensão de 8,06 km.

Neste trecho do Lote 2 ainda serão implantados dois quilômetros de ciclovias, todos em Santa Mariana e 9,9 quilômetros de vias marginais, em Andirá e Santa Mariana. Ainda serão regularizados 16 acessos, realizadas seis correções de traçado e executadas sete caixas de contenção de líquidos perigosos.

Viadutos e passarelas:

No trecho serão implantados 19 novos viadutos e oito passarelas. Em Cornélio Procópio serão dois viadutos do tipo Diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos, pela pista da direita, no km 86 e no km 83,7, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, além de uma passarela no km 86,2.

Logo antes de Santa Mariana será implantado um viaduto do tipo Parclo, em que condutores utilizam uma passagem superior para trocar de sentido da via, próximo à entrada do Parque Estadual Mata São Francisco, e no município será um Diamante na rotatória com a Rua Joaquim Xavier Cotrim, uma passarela no km 72,7 próximo à Transportadora Pinafo, e um viaduto do tipo Trombeta, que conta com três ramos, sendo que um deles faz uma curva de 270° antes de se dividir, no km 71,1, próximo ao Trevo de Santa Mariana.

Após a ponte sobre o Rio Laranjinha, no km 65,7, será executado um Parclo, antes de chegar a Bandeirantes. No município as obras estão concentradas no contorno, a PR-855, e incluem um viaduto Trombeta e uma passarela na rotatória com a Avenida Silva, um Diamante na rotatória com a PR-436, e um Trombeta na rotatória com a Avenida Azárias Viêira de Rezende e BR-369. Saindo de Bandeirantes, um pouco antes da ponte do Rio das Cinzas, no km 45, será implantado um Parclo.

Leilão:

O lote 2 das novas concessões rodoviárias tem 604,16 km de extensão, incluindo rodovias no Litoral e também as ligações entre Ponta Grossa e Sengés, Jaguariaíva e Jacarezinho, e Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Está previsto um investimento de R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação e serviço ao usuário durante os trinta anos de vigência da concessão, gerando cerca de 110 mil empregos. O leilão será realizado no dia 29 deste mês, às 14h na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A previsão de assinatura do contrato é para o final de janeiro do ano que vem.

