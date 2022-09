Londrinense suspeito de matar esposa e filha no Japão está no Brasil

Da Redação

As vítimas foram achadas mortas, com sinais de facadas, dentro do apartamento da família no dia 24 de agosto

O londrinense Anderson Robson Barbosa, procurado pela polícia japonesa suspeito de matar a esposa e a filha, está no Brasil, de acordo com o advogado Hélio de Matos Venâncio. Apesar da confirmação, o advogado do suspeito, não informou em qual cidade Barbosa está.

As vítimas foram achadas mortas, com sinais de facadas, dentro do apartamento da família no dia 24 de agosto. Ainda segundo o advogado, Barbosa disse que encontrou a esposa e a filha mortas após chegar do trabalho e fugiu do Japão por medo.

O crime

O suspeito é natural de Londrina, no norte do Paraná. As vítimas são Manami Aramaki, de 29 anos, e a filha Lily, de 3 anos. Nas redes sociais de Aramaki, ela indicava que era casada com Barbosa. Segundo a polícia japonesa, o crime aconteceu entre os dias 20 e 21 de agosto.

Imagens divulgadas pela polícia de Osaka mostram Anderson andando pelo aeroporto de Narita, no dia 22 de agosto. Conforme a imprensa japonesa, dias antes da morte da esposa e da filha, Anderson pediu dispensa de duas semanas do trabalho. Desde então, ele não foi mais encontrado.

As informações são do g1.

