Londrinense suspeito de matar esposa e filha no Japão é preso

O londrinense Anderson Robson Barbosa, suspeito de matar a esposa e a filha em Sakai no Japão, foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (14) em São Paulo. Ele deve ficar detido em Curitiba, onde ficará na carceragem da PF.

continua após publicidade

Segundo as investigações da polícia japonesa, Manami Aramaki, de 29 anos, e sua filha Lily, de 3 anos, foram encontradas mortas no dia 24 de agosto do ano passado. Os corpos apresentavam sinais de facadas e foram encontrados dentro do apartamento onde moravam.

LEIA MAIS - Estado trabalha na duplicação integral de Mauá da Serra a Londrina

continua após publicidade

Na época, a polícia de Osaka, que investigava o caso, divulgou imagens de Anderson andando no aeroporto de Narita no dia 20 de agosto. Depois disso ele fugiu para o Brasil, onde foi efetuada a prisão.

De acordo com assessoria de imprensa da PF, um mandado de busca e apreensão está sendo cumprido na casa onde Anderson morava em Cambé.

Siga o TNOnline no Google News