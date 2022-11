Londrinense Márcia Lopes é confirmada no governo de transição de Lula

Da Redação

A londrinense Márcia Lopes foi confirmada na equipe técnica que cuidará da área de assistência social

A londrinense Márcia Lopes foi confirmada, nesta terça-feira (8), na equipe técnica que cuidará da área de assistência social no gabinete de transição do governo Lula (PT).

O nome foi anunciado em pronunciamento do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). Lopes que é assistente social, vai compor o grupo ao lado da senadora Simone Tebet (MDB), Tereza Campello e André Quintão.Márcia Lopes conversou por telefone com nossa equipe de reportagem, após o anúncio de Alckmin, ela confirmou que foi convidada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O convite foi feito por uma ligação no início da tarde desta terça-feira, por volta das 13h30.

A londrinense aceitou o convite, estava no Recife e deve desembarcar, na noite desta terça-feira, em Florianópolis.

Lopes foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Lula, de 2010 a 2011, e candidata à prefeita de Londrina, em 2012.

Com informações Tarobá News

