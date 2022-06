Londrina volta a registrar três óbitos causados por covid-19

Da Redação

A Secretaria de Saúde de Londrina registrou mais óbitos causados pelo coronavírus no boletim desta segunda-feira (27). As vítimas são três homens com idades entre 73 e 89 anos. Veja abaixo:

Homem, de 75 anos, hospital filantrópico desde 8 de junho.

Homem, de 73 anos, hospital público desde 18 de junho.

Homem, de 89 anos, hospital público desde 19 de junho.

Segundo o boletim, foram confirmados mais 176 casos nas últimas horas, com 539 casos ativos da doença. Desde o início da pandemia, 2.549 londrinenses perderam a vida e 144.221 foram contaminados.

A média móvel de casos é de 194 registros confirmados por dia. Esse é o 12ª dia com queda na média, dado que pode sinalizar um possível arrefecimento da pandemia na cidade, nos últimos dias.

O município tem 44 londrinenses internados, sendo 16 em UTI e 28 em enfermaria.

