Londrina volta a registrar aumento de mortes por covid-19 em novembro

Londrina também voltou a registrar aumento no número de casos

Com a alta dos casos de covid-19 em todo o país, Londrina também voltou a registrar aumento no número de casos e mortes causadas pela doença no mês de novembro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade identificou oito vítimas fatais e 1.446 novos diagnósticos positivos.

O número de óbitos mais que dobrou em relação a outubro, quando o município confirmou três vítimas. Já o índice de positivados é cinco vezes maior que o mês passado.

Ao todo, Londrina tem um acumulado de 2.625 mortes e 150.491 contaminados.

Casos no Brasil

A media móvel de casos de covid-19 foi nesta quarta, 30, a 26.202, 127% maior ante o índice de duas semanas atrás. Em 24 horas, foram registradas 36.460 contaminações, elevando o total a 35.304.715.

As informações são do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Confira os dados sobre a pandemia do coronavírus e sobre o ritmo de imunização no menu Indicadores, no topo do terminal Broadcast, em Covid-19. Os números estão sujeitos a revisões.

O Brasil registrou 136 mortes por covid-19 de ontem para hoje, elevando o total de óbitos a 689.853. A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 75, alta de 133% em relação à de duas semanas.

Com informações, Tem Londrina

