Londrina volta a recomendar uso de máscara em escolas

Devido ao aumento no número de casos de Covdi-19, a Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, Norte do Paraná, voltou a recomendar o uso de máscara dentro de escolas do município. Um documento sobre a recomendação foi publicado nesta segunda-feira (16).

O uso do equipamento ajuda a evitar outras doenças respiratórias, além da propagação da hepatite aguda, que vem afetando crianças de forma misteriosa. Um dos fatores que impulsiona problemas de saúde é a chegada do inverno.

Além do uso de máscara, a secretaria recomenda:



Medidas higiênicas, uso de álcool em gel;

Distanciamento social na medida do possível;

Janelas abertas, ambientes ventilados;

Não utilizar ar condicionado;

Na presença de qualquer sintoma gripal, não comparecer na escola e/ou nas suas atividades habituais.

A recomendação não tem efeito de obrigatoriedade.