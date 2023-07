Londrina vai entregar mais de 5 mil cartões do 'Comida Boa' no sábado

Neste sábado (15), das 08:30 às 16:00 horas, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) vai realizar um novo mutirão para entrega do cartão Comida Boa. Devem comparecer todos os beneficiários do Programa Estadual de Transferência de Renda. Tanto quem já recebe o benefício como quem fará uso pela primeira vez. A expectativa é de que sejam entregues 5.399 cartões.

O atendimento será realizado na sede da SMAS, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.896. Não é necessário fazer agendamento prévio, basta que o responsável compareça tendo em mãos um documento de identificação pessoal com foto.

O Comida Boa é oferecido pelo Governo Estadual, e a distribuição dos cartões é feita exclusivamente pela Prefeitura de Londrina. “Lembrando que os critérios para distribuição, no sentido de definição de quem recebe, já vêm do Governo do Estado. Para subsidiar e dar todo conforto às famílias, o Município faz esse mutirão no sábado (15), abrindo a sede da SMAS de forma centralizada, com um acesso muito mais fácil para a população. E neste mutirão, nossas equipes estarão totalmente voltadas à entrega do cartão Comida Boa”, ressaltou a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali.

Os critérios de participação do Comida Boa são: estar inscrito no Cadastro Único com dados atualizados, e ter renda per capita de até R$ 210,00. São priorizadas pelo benefício as famílias que não são contempladas pelo Bolsa Família, e a cada três meses, o banco de dados é atualizado, para suspensão ou inclusão de novos beneficiários.

