Londrina teve 128 denúncias e multa aplicada por fogos de artifício

Durante o Réveillon celebrado no último final de semana, a Secretaria Municipal de Ambiente (Sema) de Londrina, Norte do Paraná, recebeu um total de 128 denúncias, em 73 bairros distintos, referente a explosão de fogos de artifícios com barulho.

Conforme dados, esses números representam um aumento de 17,43% se comparados com o ano anterior, que registrou 109 chamados. Dentre as denúncias, 22 geraram notificações às pessoas que soltaram os fogos com estampidos ou estouros.

Através de um decreto, publicado no dia 21 de dezembro, a Prefeitura de Londrina estabeleceu que o uso de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido ou estouro é considerado infração ambiental, com multas entre R$ 50 e R$ 100 milhões.

Ronaldo Siena, secretário Municipal de Ambiente, no entanto, afirma que a maior dificuldade das autoridades em emitir o auto de infração está no fato de que muitas denúncias chegam desacompanhadas dos endereções dos infratores.





Fiscalização

Conforme Esther Romero Jandre, diretora de bem-estar Animal da Sema e fiscal ambiental da soltura dos fogos, durante as festas do natal e ano novo quatro fiscais trabalharam na checagem e verificação das denúncias, além do efetivo da Guarda Municipal de Londrina.

Somente nos dias 24 e 25 de dezembro, a Secretaria recebeu 12 denúncias, espalhadas por 10 bairros, sendo três notificação apuradas e um auto de infração lavrado na região Leste. O valor da multa aplicada foi de R$ 2 mil.

Agora, todas as pessoas que foram notificadas ou autuadas passam a ser monitoradas pela Secretaria de Ambiente, que verificará a possível soltura de fogos em datas comemorativas diversas, no decorrer do ano. “Essas pessoas [infratoras], tanto o morador quanto o proprietário do imóvel, vão receber as notificações e como não houve constatação o processo será arquivado. No entanto, esses endereços vão para uma lista e vamos acompanhar esses locais, porque, normalmente, as pessoas não costumam soltar os fogos só no natal ou ano novo e sim em outras épocas, por isso vamos monitorá-los. Isso serve com um aviso, uma advertência”, explicou Jandre.

