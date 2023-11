Londrina tem quase 600 vagas de emprego disponíveis; confira quais

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina (SMTER), município localizado no norte do Paraná, divulgou 597 vagas de emprego nesta segunda-feira (20). Há oportunidades para pessoas com diversos níveis de formação, e a lista também inclui várias vagas que não exigem experiência prévia na função.

Os interessados podem conferir todas as informações na página da SMTER no portal da Prefeitura (clique aqui para acessar). Para se candidatar, os interessados podem fazer o agendamento on-line e receber o atendimento por WhatsApp, através do serviço disponibilizado pela secretaria (clique aqui).

Quem preferir, também pode agendar o atendimento presencial na sede da secretaria, na Rua Pernambuco, número 162. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas.; ou também no site www.londrina.pr.gov.br/trabalho. O agendamento é sempre para os dias úteis da semana seguinte e, esgotados os horários, a agenda é fechada e reaberta novamente na quinta-feira.



