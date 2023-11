Londrina sedia 1º Fórum Norte Paranaense de Gestão de Resíduos Sólidos

Promover a discussão sobre a gestão de resíduos e divulgar a destinação de recursos à projetos de cunho social e ambiental desenvolvidos por municípios paranaenses. Esses são os objetivos do 1º Fórum Norte Paranaense em Gestão de Resíduos Sólidos, realizado nesta quinta-feira (23), em Londrina, no norte do Paraná.



O evento, organizado pela Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais (Anpea), reuniu representantes do poder público, como secretários municipais, agentes ambientais, supervisores e fiscais; estudantes de diversos cursos; e o público em geral, incluindo engenheiros ambientais, engenheiros civis, empresários, advogados, geógrafos e professores. A programação incluiu palestras, compartilhamento de experiências e apresentações de boas práticas por parte de empresas e organizações.

Entre os palestrantes estava o promotor de Justiça Renato Sant'anna, do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema), do Ministério Publico do Paraná, que ressaltou a importância do fórum que reuniu vários atores que trabalham com o gerenciamento de resíduos sólidos. "Achei muito importante a realização de um evento como esse que também deu voz às pessoas que trabalham em cooperativas e associações de reciclagem que puderam dar sua contribuição e falar sobre suas dificuldades e o valor dos materiais recicláveis", destacou.

Durante sua fala, o promotor deu um panorama da Operação Percolla, voltada à fiscalização do manejo dos resíduos sólidos em municípios paranaenses. O objetivo da ação, que é realizada desde 2019, é verificar se as Prefeituras têm destinado adequadamente seus resíduos sólidos, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010). No Vale do Ivaí, por exemplo, o promotor informa que ainda existem quatro municípios com lixões a céu aberto. Cruzmaltina, Faxinal, Kaloré e Marumbi. Confira no quadro abaixo.

O presidente da Anpea, Marcos Rodrigues ressalta que além de promover a discussão sobre a gestão de resíduos, o Fórum também visa divulgar a destinação de recursos, por parte da Itaipu Binacional, para projetos de cunho social e ambiental desenvolvidos por municípios paranaenses. “Também é uma forma de a Anpea divulgar o seu trabalho para as cidades da região, pois vamos realizar diversas ações nos próximos anos e pretendemos estreitar esses laços”, disse.

Rodrigues salientou, ainda, que o evento reuniu profissionais do poder público e do setor privado para fomentar, em Londrina e região, o debate sobre temas como a transição energética e a reciclagem. “Hoje em dia não é mais aceitável simplesmente descartar os resíduos em qualquer lugar. Tudo pode ser reaproveitado, e já existem tecnologias para reaproveitar tanto os resíduos recicláveis quanto os resíduos orgânicos, e até mesmo os resíduos perigosos. Quando uma sociedade aproveita melhor os seus resíduos, ela passa a gerar menos impacto para o meio ambiente, criando mais empregos e fazendo com que a economia circular se torne outro pilar de ações sustentáveis”, frisou.





