Maioria dos pacientes diagnosticados no estado tem entre 20 e 39 anos e é do sexo masculino

O Paraná contabiliza 14 casos confirmados de Mpox em 2026, segundo boletim preliminar divulgado nesta terça-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Curitiba concentra o maior volume de ocorrências no estado, com cinco registros, seguida por Londrina, que lidera os números no interior paranaense com três confirmações até novembro.

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O levantamento epidemiológico aponta ainda dois diagnósticos na região de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, além de um caso em cada um dos municípios de Marialva, Maringá, Araucária e Ivaiporã. De acordo com a pasta, os dados são preliminares e permanecem sujeitos a atualizações conforme o avanço das notificações municipais.

O perfil dos infectados no Paraná indica forte predominância do público masculino, que representa 13 dos 14 pacientes diagnosticados neste ano. Em relação à faixa etária, a doença atingiu principalmente jovens adultos de 20 a 39 anos, grupo que reúne 11 registros. Também foram contabilizadas duas ocorrências entre pessoas de 40 a 59 anos e uma em adolescentes de 10 a 19 anos.

Os principais sintomas da Mpox incluem lesões na pele, febre, inchaço nos gânglios linfáticos e fraqueza geral. A transmissão ocorre pelo contato próximo ou íntimo com pessoas infectadas, pelo compartilhamento de itens pessoais, como toalhas e roupas de cama, ou por meio de gotículas respiratórias em situações de proximidade prolongada.

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Diante dos registros, a Sesa orienta a população a evitar o contato direto com indivíduos que apresentem suspeita ou confirmação da infecção, manter a higienização frequente das mãos e lavar adequadamente roupas e objetos expostos a secreções ou feridas. Pessoas com sintomas compatíveis devem buscar avaliação em uma unidade de saúde, e os pacientes suspeitos ou diagnosticados precisam cumprir isolamento para conter a disseminação do vírus.