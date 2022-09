Londrina registra mais dois óbitos causados pela covid-19

Da Redação

O documento também não revela quantos casos ativos há na cidade

A Secretaria de Saúde de Londrina registrou mais dois óbitos causados pelo novo coronavírus no terceiro boletim semanal divulgado nesta sexta-feira (9). O novo formato do informe epidemiológico não detalha quais eram as idades ou sexo das vítimas fatais. O documento também não revela quantos casos ativos há na cidade.

De acordo com o boletim, foram confirmados mais 104 novos casos na semana — média de 14,8 diagnósticos positivos por dia. Desde o início da pandemia, 2.610 londrinenses perderam a vida e 148.622 foram contaminados.

A nova plataforma também suprimiu o número de londrinenses hospitalizados com a doença.

O município acumula cinco mortes causadas pela doença em setembro.

Com informações do Tem Londrina.

