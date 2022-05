Londrina recomenda uso de máscaras em locais fechados

Da Redação

A Prefeitura de Londrina recomenda o uso de máscaras em locais fechados, além da necessidade da higienização das mãos com álcool em gel e faz o apelo para que a população complete o esquema vacinal contra a Covid-19.

As medidas foram reforçadas em uma live com o prefeito Marcelo Belinati e secretário de Saúde Felippe Machado, na noite desta quarta-feira (25), diante do aumento de 212% dos casos ativos da doença na cidade em 30 dias e, consequentemente, de internações em hospitais.

Um decreto foi editado e publicado pelo município para a recomendação sobre o uso de máscaras em locais fechados.

O prefeito Marcelo Belinati ressalta que a proteção deve ser mantida não apenas em órgãos públicos, mas no comércio, em locais de trabalho, nos ônibus e nas escolas.

Ele afirmou que o município não pretende impor medidas restritivas no comércio, como no início da pandemia, mas não descarta, por exemplo, que o uso de máscaras volte a ser obrigatório.

“Hoje estamos recomendando e vamos avaliar durante 15 dias. Se eventualmente, não houver resultado no sentido de diminuir o número de casos, e for a orientação de médicos especialistas, vamos ter que dar um passo para trás e tornar obrigatório uso de máscara”, ressalta o prefeito.

O aumento dos casos ativos de Covid-19 é atribuído pela prefeitura, com base em esclarecimentos de especialistas, por três motivos: o período frio, que favorece a disseminação do vírus, queda da vacinação e não obrigatoriedade da máscara.

Conforme o boletim desta quarta-feira (25), Londrina está com 979 casos ativos de Covid-19. Desse total, 946 pessoas estão em isolamento domiciliar e 33 internadas: 10 em UTI e 23 em enfermaria.

“Vai ser fundamental o uso de máscara para diminuir o número de casos e internações e contamos com a participação de todos”, ressalta o secretário de Saúde, Felippe Machado.

Com informações do Tarobá News.