Londrina recebe Jogos Abertos Paradesportivos do PR, no sábado (12)

Mais de 1,3 mil pessoas participam da 10a edição dos jogos, que serão abertos neste sábado (12) em Londrina

A abertura da 10º edição dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (Parajaps), evento de rendimento com a participação de diversos paratletas medalhistas, será na noite deste sábado (12), às 18h, no ginásio do Colégio Vicente Rijo, em Londrina, no Norte do Estado. A competição terá 1.377 participantes, entre atletas, organizadores, arbitragem e dirigentes. As disputas encerram na terça-feira (15).

A maior delegação será a de Cascavel, com 213 integrantes, entre atletas, técnicos e dirigentes. Curitiba vem em seguida com 212 participantes; e logo atrás está Maringá com um total de 160 pessoas. A capital paranaense é a maior vencedora de todas as edições da competição desde que foi criada em 2012.

O coordenador do Paradesporto, Mario Sergio Fontes, fala sobre os 10 anos de edição. “Foi criado em 2011, tendo sua primeira edição em 2012, com uma proposta de trazer ao estado do Paraná uma competição buscando um alto rendimento para pessoas com deficiência”, disse.

Segundo ele, desde sua 1º edição teve uma participação de 900 atletas e de lá para cá houve um crescimento ano a ano. Em 2019 contou com a maior participação, com 1.358 atletas; em 2020 aconteceu a paralisação por conta da pandemia e no ano de 2021 veio o retorno da competição de uma forma mais tímida, cumprindo todos os protocolos sanitários. “Esse ano a competição voltará ao normal com a participação de 45 municípios”.

Serão 16 modalidades: atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, bocha paralímpica, futsal, goalball, golf 7, handebol, natação, parabadminton, paracanoagem, paraciclismo, parataekwondo, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, vôlei sentado e xadrez.

O superintendente-geral do Esporte, Helio Wirbiski, comemora a festa em Londrina com quase 2 mil pessoas hospedadas e praticando o paradesporto. “Assumimos o compromisso de que o Paraná na nossa gestão seria referência no Brasil no paradesporto, isso felizmente está se concretizando” Então, o Comitê Paralímpico Brasileiro está de parabéns nesse sentido por dar toda a capacitação para nossos professores”.

O Parajaps estreou em 2012, em Londrina. Similar aos Jogos Abertos do Paraná, e é destinado a atletas adultos de alto rendimento. Junto a outras ações voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência, possui como meta o engrandecimento do paradesporto paranaense.

Os Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná são uma promoção do Governo do Estado por meio da Superintendência do Esporte.

