Londrina recebe etapa do circuito Corridas Sanepar 60 anos

A cidade de Londrina, no Norte do Estado, recebe no próximo domingo (22) o circuito Corridas Sanepar 60 anos. A corrida de rua é patrocinada pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e marca os 60 anos de aniversário de fundação da empresa.

Mais de mil pessoas já se inscreveram para a etapa Londrina. No kit, os inscritos recebem camiseta, boné e sacochila, número de peito, chip de cronometragem eletrônica e, finalizando a prova, uma medalha.

Quem faz a inscrição a partir do número 1001, têm direito apenas a numeral, chip e medalha. As inscrições terminam nesta segunda-feira (16) e custam R$ 39,90, mais uma taxa de conveniência do site e são feitas exclusivamente pelo https://www.corridassanepar.com.br .

ETAPAS - Londrina é a quarta etapa do circuito. As modalidades são Corrida Adulto, com largada dos 5km e 10km, às 7h, e Corrida Kids, a partir das 8h30. Para efeito de classificação, na modalidade Adulto há divisão por sexo, feminino e masculino, e 10 categorias por idade, mais a categoria Pessoas com Deficiência (PcD).

A largada será no Aterro do Lago Igapó, percorrendo as ruas Professor Joaquim de Matos Barreto e Vicente de Carvalho até a Avenida Presidente Castelo Branco, em direção à Universidade Estadual de Londrina. A volta passa pela Rua Bento Munhoz da Rocha até finalizar no Aterro.

PROVAS - O circuito Corridas Sanepar 60 anos já passou por Foz do Iguaçu, Pato Branco e Toledo. No último domingo (15), foi realizada uma edição especial em comemoração ao Outubro Rosa, em Curitiba.

Além de Londrina, no dia 22, o calendário prevê ainda a etapa Maringá, dia 29. Em novembro, as corridas serão em Cascavel, no dia 12, e em Guarapuava, no dia 19. E no último mês do ano, as provas ocorrerão no dia 3, em Ponta Grossa, no dia 10, em Umuarama, e encerram em Curitiba no dia 17.

O percurso da prova do próximo domingo pode ser conferido AQUI.

