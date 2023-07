Londrina organiza leilão de imóveis com lance de R$ 45 mil; saiba mais

As Varas Cíveis de Londrina, no Norte do Paraná, em parceria com a Nakakogue Leilões, promovem dois leilões com mais de 100 imóveis disponíveis, nos próximos dias 7 e 14 de julho. Terrenos, máquinas, motos e automóveis também serão penhorados por dívidas tributárias existentes junto à Prefeitura Municipal.

Os imóveis podem ser adquiridos com até 50% de desconto em comparação ao valor de mercado. O leilão acontece em formato híbrido, com possibilidade de participação presencial e online. No dia 07 de julho, podem participar aqueles que pretendem pagar à vista. Já no dia 14, para quem deseja parcelar em até 30 vezes.,

Entre as ofertas está um sobrado localizado na Rua Deputado Nilson Ribas com terreno de 450 m². O lance inicial é de R$ 615 mil. Na Rua Colina Verde, tem uma residência com terreno de 1.000 m², com lance mínimo de R$ 760 mil. O imóvel de menor valor é um apartamento de 47 m² na Rua Leontina da Conceição Gaion, cujo lance inicial é de R$ 45,5 mil.

Nas duas datas o leilão acontece a partir das 9h30 no Hotel Thomasi, localizado na Avenida Tiradentes, nº 1155. Aqueles que desejarem participar virtualmente, basta acessar o site (clique aqui). Para participar no formato online é necessário realizar um cadastro no site até o dia anterior, já no presencial basta comparecer no dia com documentos pessoais.

Os interessados em participar do leilão devem estar atentos às especificações de cada empreendimento. Mais informações estão disponíveis no site da Nakakogue Leilões, ou pelos telefones (43) 3020-7900 e (43) 99848-8000.

