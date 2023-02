Londrina libera vacinação para crianças de 6 meses a 3 anos

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (8), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou a liberação da vacinação contra a covid-19 para as crianças de 6 meses a menores de 3 anos com a primeira dose da fabricante Pfizer Baby, destinada a esse público. Estão aptas a receber a primeira dose 1.934 crianças, que compõem essa faixa etária, as quais fizeram cadastro no site da Prefeitura de Londrina.

A aplicação da vacina já pode ser feita a partir de desta quarta-feira (8). Para isso, basta agendar a data e horário online. Nesta quarta-feira (8) foi disponibilizada, para a vacinação das crianças, a Unidade Básica de Saúde (SMS) do Vivi Xavier. Na quinta-feira (9), as UBSs do Jardim do Sol e do Guanabara, e na sexta-feira (10), as unidades do Armindo Guazzi e Eldorado estarão atendendo os agendamentos.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, explicou, em coletiva de imprensa, que a liberação foi possível devido à chegada de novas doses do imunizante em Londrina hoje. A SMS pediu o envio de 4 mil doses da Pfizer Baby à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Esta é a segunda remessa recebida pelo município, para aplicação da primeira dose. O primeiro lote desta fabricante foi enviado no ano passado, contendo 790 doses.

“Nossa expectativa é vacinar, o mais rápido possível, este público. Orientamos os pais e responsáveis que levem as crianças para serem vacinadas, pois as vacinas se mostraram seguras e eficazes. Todos os estudos realizados no mundo inteiro mostraram a importância da vacina no combate à pandemia de covid-19. Nós só retomamos a nossa vida praticamente ao normal por conta do avanço da vacinação”, enfatizou o secretário.

Aqueles que ainda não fizeram o cadastro, etapa que antecede o agendamento da vacinação, podem fazê-lo no Portal da Prefeitura, clicando aqui. “Os cadastros novos, que forem inseridos a partir de hoje, ao final de cada dia serão validados e, consequentemente, liberados para agendamento”, pontuou Machado.

O esquema vacinal da Pfizer Baby é feito com três doses. Por isso, a segunda dose (D2) é administrada 28 dias após a aplicação da primeira dose (D1), e a terceira dose (D3) é aplicada oito semanas após o recebimento da segunda dose (D2).

Pfizer pediátrica

A SMS também deve receber, ainda nesta quarta, doses da vacina pediátrica voltada às crianças de outras faixas etárias. “A informação inicial é que o número de doses disponibilizadas para Londrina e outros municípios é menor do que o solicitado. Estamos aguardando o detalhamento destes números para que possamos avançar na liberação de novas faixas etárias, em especial, para as doses de reforço”, finalizou o secretário de Saúde.

