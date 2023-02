Londrina convoca 369 novos professores para rede municipal

Da Redação

Ao todo, 369 profissionais foram convocados através do processo seletivo

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), publicou nesta quinta-feira (2), o edital de convocação dos candidatos aprovados no concurso público para contratar professores de educação básica para a rede municipal de ensino. Ao todo, 369 profissionais foram convocados através do processo seletivo, sendo 313 da ampla concorrência, 37 candidatos afro-brasileiros e 19 pessoas com deficiência (PcD) (confira a lista completa aqui).

Os candidatos têm até o dia 10 de fevereiro de 2023 para acessar o Portal do Candidato de Concursos e Testes Seletivos da Prefeitura e protocolar os documentos necessários para que possam assumir as vagas. Entre os itens requisitados, incluem-se comprovante de residência; certidão de nascimento/casamento (averbação/declaração de união estável, se for o caso); RG; CPF; PIS/PASEP; comprovante de Quitação Eleitoral e outros (confira a relação completa de documentos). Caso o candidato não apresente um dos documentos dentro do prazo estabelecido, será automaticamente desclassificado do concurso.

A diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SME), Mariangela de Sousa Bianchini, explicou que após o envio da documentação obrigatória, os candidatos terão de comparecer ao Auditório da Unopar do Jardim Piza (Av. Paris, nº 675), no dia 9 de fevereiro, para escolherem o local em que irão trabalhar. “Conforme publicamos no edital, a partir das 8h da manhã, os selecionados deverão ir até a Unopar para escolher os locais de trabalho e sinalizar o aceite da vaga. Lembrando que cada um dos candidatos já possui um horário determinado, então é preciso comparecer no horário que foi reservado especialmente para ele”, disse para o site Tem Londrina.

Os candidatos que não comparecerem no dia 9, ainda terão a oportunidade de proceder com a escolha de local de trabalho indo até a SME (Rua Humaitá, 900 – Jd. Kennedy), entre os dias 10 e 13 de fevereiro, das 7h30 às 11h. Na sequência, devem se dirigir à SMRH (Avenida Duque de Caxias, 635 – 2º Andar), das 12h30 às 17h30, para assinar o termo de aceite de vaga.

Segundo Bianchini, a expectativa é de que todos os aprovados estejam em sala de aula até o mês de abril. “Dos 369 professores convocados, 100 deverão começar a lecionar no início de março, e a previsão é de que os demais assumam as vagas já no início de abril”, completou. O cargo prevê uma remuneração de até R$ 4.691,09, com uma carga horária de 30 horas semanais.

O gerente de provimento da SMRH, Gustavo Velei de Aquino, salientou que após a etapa de escolha de local de trabalho, os professores selecionados terão de comparecer à Diretoria de Saúde Ocupacional, localizada no prédio da Caapsml (Av. Duque de Caxias, nº 333), entre os dias 16 de fevereiro e 3 de março, para passarem pela perícia admissional. “Semelhante à etapa anterior, cada candidato terá de ir até a nossa diretoria no dia e horário determinado para ele, portando os documentos pessoais, a ficha de informações devidamente preenchida e com todos os exames admissionais solicitados no edital. Em seguida, o médico perito fará a avaliação e, só então, o candidato estará apto ou não para assumir o cargo”, reiterou. Após o atendimento médico, todos os candidatos deverão comparecer à Secretaria de Recursos Humanos para receberem instruções sobre a nomeação, posse e exercício.

Caso o candidato aprovado não compareça a nenhuma das etapas citadas, estará automaticamente desclassificado do concurso. Quem tiver qualquer dúvida ou precisar de outras informações pode entrar em contato pelos telefones (43) 3372-4850 e (43) 3372-4033, das 12h às 18h, ou pelo e-mail recrutamento.pessoal@londrina.pr.gov.br.

