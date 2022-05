Londrina confirma mais 2 óbitos e 954 casos ativos de covid

Da Redação

A Secretaria de Saúde de Londrina registrou mais óbitos causados pelo coronavírus no boletim desta quarta-feira (18). As vítimas são duas mulheres de 78 e 88 anos. Outro dado importante divulgado nesta quarta, é a explosão de novos casos da doença no município.

São mais 355 diagnósticos positivos nas últimas horas, elevando para 954 o número de casos ativos. Desde o início da pandemia, 2.507 londrinenses perderam a vida e 134.003 foram contaminados.

A média móvel de casos subiu para 207 registros confirmados por dia.

De acordo com os dados, 31 londrinenses estão internados, sendo 9 em UTI e 22 em enfermaria.

