Londrina confirma 29ª morte causada por dengue

Nesta quinta-feira (6), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou os dados atualizados da dengue em Londrina. Desde o início deste ano, foram contabilizados 29 óbitos por dengue. O óbito do informe, trata-se de uma mulher, 86 anos de idade, residente na abrangência do Conjunto João Paz, na região norte de Londrina. O falecimento foi registrado no dia 21 de junho na Santa Casa de Londrina, que confirma que a mulher faleceu por meio de contaminação da doença do mosquito Aedes aegypti.

O balanço aponta, até a data de quarta-feira (5), 60.040 notificações relacionadas à suspeita da doença, sendo que 31.173 casos foram confirmados e outros 10.771 descartados. Há, ainda, 18.096 casos em processo de análise. Neste levantamento, mais uma vez não há nenhuma região do município com incidência considerada elevada. O boletim confirmou mais uma morte.

Está programado para a próxima semana o início do 3º Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), cujas atividades de campo devem ocorrer de 10 a 15 de julho.

