Da Redação

Londrina autoriza retorno de cinemas e teatros

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), anunciou na noite deste domingo (1) a liberação do retorno dos cinemas na cidade. Com o novo decreto do governo estadual, a administração municipal afrouxou diversas medidas restritivas contra a pandemia.

Segundo Belinati, os próprios estabelecimentos deverão fazer a distribuição dos lugares e seguir as regras de distanciamento dentro das salas de cinema e teatros.

Outras liberações

A administração também liberou a utilização de espaços comuns dos condomínios da cidade, que passam a ficar sob critério da própria administração destes locais.

Práticas esportivas coletivas como futebol, basquete, entre outras, também estão liberadas. Neste caso, também não há qualquer restrição obrigatória.

Continuam

Shoppings continuam abertos aos domingos e igrejas podem ter cultos e celebrações presenciais com limite de 50% de ocupação.

De acordo com a administração municipal, “há uma desaceleração da pandemia” de acordo com os dados epidemiológicos da cidade.

Com informações: Tem Londrina