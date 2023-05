Londrina: autoridades deflagram operação para combater furtos e roubos

Na manhã desta quarta-feira (31) as polícias Civil e Militar, a Guarda Municipal, com o apoio de agentes das secretarias da Fazenda e Meio Ambiente de Londrina, deflagraram a Operação CURTO-CIRCUITO visando ao combate de furtos e roubos na região central de Londrina.

continua após publicidade

Um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil em janeiro de 2023 com o objetivo de identificar pessoas ligadas com receptação, furtos e roubos a comércios, residências e transeuntes no centro de Londrina. Os crimes envolvem produtos que contém cobre.

A investigação iniciou-se após a constatação de que em 2022 houve um aumento considerável nas estatísticas de crimes dessa natureza na região do centro.



continua após publicidade

Desde o início das investigações, a Polícia Civil já concluiu 14 inquéritos policiais relacionados diretamente aos crimes investigados, que resultou na prisão de 14 pessoas envolvidas, além do cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão domiciliar.

- LEIA MAIS: Procurado por roubos morre em confronto com a Rotam de Apucarana

Ainda com a intensificação no patrulhamento ostensivo, visando ao combate desses crimes, a Polícia Militar e a Guarda Municipal somente no ano de 2023 já efetivaram 65 prisões em flagrante de pessoas praticando furto ou roubo na região do centro da cidade.

continua após publicidade

A operação conjunta deflagrada nesta quarta-feira conta com mais de 100 policiais civis, militares, guardas municipais, grupamentos aéreos, cães farejadores e servidores da Secretaria da Fazenda e do Meio Ambiente que auxiliam na averiguação da regularidade no funcionamento dos estabelecimentos comerciais que comercializam metais.

Os mais de 100 agentes da segurança pública que participam da operação estão nas ruas para cumprirem 22 mandados de busca e apreensão em residências e comércios ligados ao ramo de metal, e dois mandados de prisão preventiva de pessoas envolvidas com roubos no centro de Londrina.

A população pode continuar denunciando pessoas e locais suspeitos por meio do disque-denúncia 181 que garante o sigilo total do denunciante.



Siga o TNOnline no Google News