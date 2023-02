Londrina anuncia Omar Feitosa como novo técnico no Paranaense

Da Redação

Omar é experiente preparador físico e já trabalhou no Paraná Clube, São Paulo, Palmeiras e Santos

O Londrina Esporte Clube (LEC) anunciou, na tarde desta segunda-feira (6), o novo técnico para a sequência do Campeonato Paranaense. Trata-se de Omar Feitosa, de 55 anos. Experiente preparador físico tendo trabalhado no Paraná Clube, São Paulo, Palmeiras e Santos.

No entanto, como treinador atuou apenas Paraná Clube, jogando a Série D do Brasileirão, mas sem obter o acesso, e no Iporá-GO, este ano.

Junto com Omar Feitosa, chegam o seu auxiliar Rodrigo Pozzi, que comandou a equipe sub-17 do Londrina na Copa do Brasil de 2021. Também junta-se a equipe, Edson Vieira, que será auxiliar técnico fixo da equipe.

Omar Feitosa, Rodrigo Pozzi e Edson Vieira já tiveram o primeiro contato com o elenco na reapresentação da equipe nesta segunda.

Com informações: Tem Londrina

