Londrina abre concurso para saúde; salário chega a quase R$ 13 mil

As inscrições abrem no dia 3 de janeiro de 2023

A Prefeitura de Londrina divulgou o edital de um concurso público com vagas para a saúde nessa segunda-feira (19). Conforme o documento, há 41 vagas disponíveis. Inclusive, existe vagas para cadastro reserva e há aquelas destinadas para afrodescendentes e pessoas com deficiência (PcD).

De acordo com o edital, os níveis exigidos são fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 2.248,85 e R$ 12.906,88.

As inscrições para o concurso abrem no dia 3 de janeiro de 2023 e podem ser feitas, através da internet, até o dia 31 do mesmo mês. A taxa varia de R$ 33 até R$ 252, dependendo do cargo.

Entre as funções disponíveis estão as de médico, psicólogo e educador físico.

O resultado deve ser divulgado em 15 de maio do ano que vem.



Isenção na taxa de inscrição

Os interessados em fazer o concurso podem solicitar a isenção na taxa de inscrição, porém, devem estar inseridos em um dos seguintes grupos:

ser servidor públicos municipal

estar desempregado

prestar serviços eleitorais

estar inscrito no Cadúnico

ser doador de medula óssea, sangue ou leite materno

Para ter direito, é preciso fornecer os comprovantes exigidos no edital.

Vagas disponíveis

10 para agentes comunitários de saúde (ACS);

3 para técnicos de saúde na função de assistência de enfermagem em Saúde da Família e Atenção Domiciliar;

2 para médicos plantonistas nos serviços de medicina em anestesia;

1 para medicina geral;

5 para pediatria;

2 para ginecologia;

4 para ortopedia;

5 para médico em saúde da família;

1 para enfermeiro;

1 para psicólogo;

4 para veterinário;

1 para farmacêutico.

Clique aqui para acessar o edital.

Com informações do G1.

