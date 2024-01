Londrina: 4 detentos favorecidos pela 'saidinha' de Natal não voltaram

Quatro detentos do Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon), no Norte do Paraná, não retornaram da “saidinha” de Natal.

No total, 197 detentos saíram no dia 15 de dezembro e deveriam voltar no dia 27 do mesmo mês. Entretanto, somente 193 retornaram. Isso corresponde a uma evasão de 2,03%. Mandados de prisão contra as quatro pessoas devem ser expedidos.

Um segundo grupo, de 174 pessoas, também recebeu o beneficio para o Ano Novo, e deve retornar no dia 8 de janeiro.

A “saidinha” é regulada pela Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/84) e é concedida a detentos que progrediram no regime semiaberto.

Fonte: Rivtv

