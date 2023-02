Loja de festas é furtada três vezes na mesma noite no PR

Da Redação

Uma loja de artigos de festas localizada na Rua 7 de Setembro, em Curitiba, capital do Paraná, foi furtada três vezes em menos de cinco horas no último domingo (05). A proprietária do estabelecimento, Eliane Iara Bartel, está revoltada.

De acordo com a empresária, os invasores entram no seu comércio pelo telhado, usando o imóvel que está ao lado para alugar. Eles sobem pela marquise do local e, sem seguida, quebram o telhado da sua loja.

Câmeras se segurança flagraram o momento das invasões no decorrer da noite de domingo (05). Na noite de segunda-feira (06), um homem foi pego em flagrante furtando um chocolate do estabelecimento.

De acordo com informações da RicMais, a comerciante afirmou que procurou a Polícia Civil (PC) e foi informada pelos policiais que não havia nada que pudesse ser feito, já que o suspeito que foi pego em flagrante furtou apenas um chocolate.

"Não podemos fazer nada, pois eles entram na minha loja para comer. Então se eu tiver fome eu posso entrar na casa de qualquer pessoa?”, desabafou Eliane. O RicMais havia procurado a PC e, até a publicação desta reportagem, não teve retorno.

Fonte: Informações RicMais.

