Logo após roubar carro, criminoso tenta confrontar PM e morre no PR

Um confronto armado terminou com a morte de um homem no final da noite dessa sexta-feira, 22 de setembro. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a pessoa que morreu baleada era suspeita de roubar um veículo, um Renault Kwid, na Rua Nilo Peçanha, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade

O tenente Stapassoli, do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone), informou que várias equipes foram mobilizadas para realizar um patrulhamento na região devido ao alerta de roubo do Kwid.

- LEIA MAIS: PM descobre estufa de 'supermaconha' em Arapongas; veja

continua após publicidade

Assim que os militares avistaram o veículo, ordenaram ao motorista, que tinha cerca de 35 anos, que parasse. Os policiais, segundo a PM, tentaram realizar uma abordagem, mas o suspeito que estava no interior do automóvel reagiu à ação dos agentes.

Como forma de defesa, os policiais efetuaram disparos e balearam o motorista. Por conta dos ferimentos, ele acabou morrendo no local.

A corporação de segurança informou que ele portava um revólver calibre 38. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Para mais informações, acesse o portal da Banda B, parceira do TnOnline.

Siga o TNOnline no Google News