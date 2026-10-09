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TRAGÉDIA

Locutor de rodeios 'Imperador' morre em acidente e filho fica gravemente ferido no PR

Vítima retornava para Marialva acompanhada do filho, que sofreu ferimentos graves e foi hospitalizado

Escrito por Da Redação
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Locutor de rodeios 'Imperador' morre em acidente e filho fica gravemente ferido no PR
Autor O filho da vítima recebeu atendimento das equipes de emergência e foi encaminhado a uma unidade hospitalar em Maringá - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O locutor de rodeios Giovany Araújo, conhecido no meio sertanejo como "Imperador do Rodeio", morreu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (8), na rodovia PR-218, no trecho entre Maringá e Iguaraçu, no Norte do Paraná. Ele viajava na garupa de uma motocicleta pilotada por seu filho que sofreu ferimentos graves e foi socorrido para um hospital da região.

- leia mais: PRF flagra condutor de carreta dirigindo sob influência de álcool na BR-373

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De acordo com as informações preliminares, pai e filho retornavam para o município de Marialva após realizarem a negociação de um veículo. Durante o trajeto, um automóvel teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente contra a motocicleta. Com a força do impacto, a moto pegou fogo imediatamente. Giovany não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local pelos socorristas.

O filho da vítima recebeu atendimento das equipes de emergência e foi encaminhado a uma unidade hospitalar em Maringá. As causas exatas e a dinâmica do acidente estão sob apuração das autoridades policiais e de trânsito locais.

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Reconhecido pela voz marcante e por sua atuação em diversas arenas de rodeio do estado, Giovany Araújo construiu uma trajetória de destaque no segmento, acumulando admiradores e amigos ao longo da carreira. Ele também era pai de Wesley Araújo, ex-vereador de Marialva. O falecimento do narrador provocou intensa comoção na comunidade regional e entre profissionais do universo sertanejo.

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acidente de transito comunidade regional Giovany Araújo Imperador do Rodeio maringa sertanejo
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