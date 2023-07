Locomotiva arrasta veículo por 20 metros e deixa três mulheres feridas

Siga o TNOnline no Google News

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas para atender um acidente envolvendo um veículo Renault Sandero e um trem utilizado para manutenção nos trilhos. O fato foi registrado na noite dessa segunda-feira (17) em Curitiba.

Conforme as informações da corporação, o carro tentou cruzar a linha férrea momentos antes da composição férrea. No entanto, não houve tempo suficiente, e o automóvel foi atingido e arrastado por aproximadamente 20 metros pela locomotiva.

Havia três mulheres no Reanult Sandero, de 32, 40 e 64 anos. Todas sofreram ferimentos e precisaram ser socorridas. “Três vítimas que inspiram cuidados, com contusão em tórax, em face. Estão conscientes e orientadas”, comentou o sargento Sandro, do Corpo de Bombeiros, em uma entrevista à Ric TV.

Por conta da batida, o carro teve vários danos.

