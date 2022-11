Litoral registra 900 mm a mais de chuvas em novembro; saiba mais

Da Redação

As estações meteorológicas do Estado identificaram chuvas acima da média histórica para o mês de novembro em cidades do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as cidades mais atingidas foram Guaratuba, Antonina, Curitiba, Paranaguá, Guaraqueçaba e Tijucas do Sul.

No total, choveu quase 900 mm a mais do que a média histórica do mês de novembro na soma de todas essas cidades.

Guaratuba foi a cidade que registrou a menor quantidade de chuvas no Litoral, com 218 mm durante todo este mês, apenas 2,1 mm a mais do que a média histórica. No entanto, 147,8 mm forram registrados somente entre os dias 24 e 29, mais da metade de chuvas registradas durante todo o mês.

A precipitação de chuvas registrada em Antonina foi de 433,6 mm, diante da média histórica de 221,4 mm para o mês de novembro. Curitiba teve 167,2 mm de chuvas no mês, diante da média de 115,1 mm.

Também houve grandes registros em Paranaguá, com 239,2 mm neste mês e média histórica de 119,4 mm; em Guaraqueçaba, com 489,6 mm, a maior quantidade, diante da média de 217 mm; e Tijucas do Sul, que teve 360 mm de chuvas entre 1° e 29 de novembro e média histórica de 126,0.

O meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar, destacou que as chuvas não foram fortes, mas ocorreram de maneira contínua. “Isso se deve por causa da formação de um fenômeno chamado vórtice ciclônico (área de baixa pressão), que está estacionado no leste de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A circulação dos ventos está direcionada do Oceano Atlântico para o continente com intensidade moderada, transportando umidade para esses estados”, disse.

Essa situação prolongada por vários dias, segundo o meteorologista, provoca transtornos como o registrado na Serra do Mar nesta segunda-feira, com chuvas intensas em períodos mais curtos. “A previsão é que o tempo chuvoso continue até esta quinta-feira (30), com uma pequena trégua, mas ainda assim o tempo segue instável até o final de semana”, completou.

Após chuvas intensas, três rodovias do Litoral têm pontos com bloqueio

REGISTROS RECENTES

Nos últimos cinco dias (de 24 a 29 de novembro), os acumulados de chuva foram os seguintes em algumas estações meteorológicas: Guaratuba - 147,8 mm; Matinhos - 107,8 mm; Posto Polícia Alexandra - 140,0 mm; Floresta do Palmito - 145,2 mm; Morro do Inglês - 166,6 mm; Antonina - 184,8 mm; Guaraqueçaba - 272,2 mm; e entre Curitiba-Joinville 283,8 mm, - sendo 192,6 mm do total somente das últimas 24 horas.

Comparativos:

Antonina

Mês - 433,6 mm

Série histórica para novembro - 221,4 mm

Diferença - 212,2 mm a mais

Curitiba

Mês - 167,2 mm

Série histórica para novembro - 115,1 mm

Diferença - 52,1 mm a mais

Guaraqueçaba

Mês - 489,6 mm

Série histórica para novembro - 217 mm

Diferença - 272,6 mm a mais

Guaratuba

Mês - 218 mm

Série histórica para novembro - 215,9 mm

Diferença - 2,1 mm a mais

Paranaguá

Mês - 239,2 mm

Série histórica para novembro - 119,4 mm

Diferença - 119,8 mm a mais

Tijucas do Sul

Mês - 360 mm

Série histórica para novembro - 126 mm

Diferença - 234 mm a mais

