Litoral do PR tem apenas um ponto impróprio para banho; saiba qual é

O levantamento é disponibilizado semanalmente pelo IAT

Com a virada do ano se aproximando, cada vez mais paranaenses viajam para o Litoral do Estado para aproveitar a época festiva. De acordo com boletim divulgado pelo Instituto Água e Terra (IAT), nesta sexta-feira (30), apenas Ponta da Pita, segue imprópria para atividades.

O levantamento aponta melhoras em dois pontos que estavam considerados impróprios na última semana e agora estão aptos para banho: as águas do Porto de Cima, no Rio Nhundiaquara, e o Terminal Turístico do Rio Paranapanema, no município de Primeiro de Maio, na região Norte.

Dessa forma, o Paraná conta com 55 pontos próprios para banho e práticas de esportes. No total, são monitorados 66 pontos no Litoral e nas Costas Oeste e Norte, sendo 10 deles considerados sempre impróprios por serem foz dos rios no Litoral, ou seja, locais que drenam as áreas urbanas.





Como saber se pontos são próprios ou impróprios

Os locais próprios são marcados com bandeira azul e os impróprios com bandeira vermelha, indicando contaminação da água pela bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos.

Também é possível saber os pontos impróprios e próprios pelo site do IAT, no menu Monitoramento/Balneabilidade. Ou ainda no App "Balneabilidade Paraná”, disponível para Android, no Google Play.

O serviço é ofertado há mais de 30 anos e realizado no período de maior fluxo de veranistas. A análise das amostras de água é feita no laboratório do órgão ambiental, de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000, e os resultados são divulgados de forma semanal.





