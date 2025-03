Litoral do Paraná tem um crescimento de 20% nas vendas do comércio

continua após publicidade

O Verão Maior Paraná chegou ao fim com recordes de público e também de movimentação no Litoral do Estado. As associações comerciais de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná estimam um crescimento entre 20% e 30% nesta temporada em termos financeiros e também no número de turistas. Mais de 1,8 milhão de pessoas curtiram a programação de 33 shows nacionais gratuitos, além de 2,4 milhões de atendimentos realizados nas ações esportivas e de lazer promovidas pelo Governo do Estado.

A Associação Comercial e Empresarial de Matinhos (Acima) estima um crescimento de 20% nesta temporada, tanto na movimentação econômica quanto no número de turistas. “Nós fomos muito beneficiados com os shows do Verão Maior Paraná. Eu tenho comércio aqui e em Guaratuba e senti uma diferença positiva muito grande em Matinhos”, destacou o presidente da Acima, Felipe Nascimento. “O que tem nos ajudado durante todo o período da temporada são os eventos nos fins de semana.”

“Vemos um número expressivo de pessoas que não vinham ao nosso Litoral e que agora começaram a frequentar justamente por causa dessa programação e a divulgação para o todo o Brasil. Temos turistas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, que estão vindo e adotando o Paraná como o destino de verão”, complementou. “Tivemos o último final de semana de shows já emendando com o Carnaval, então isso ajuda a ter uma temporada de ganhos financeiros melhores para o nosso comerciante.”

O prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmora, destacou o sucesso dessa temporada e o reconhecimento nacional da cidade com a transmissão dos shows. “O Verão Maior Paraná foi fantástico. Matinhos ficou conhecida em todo o Brasil, mostrando que tem as melhores praias do Brasil após a revitalização da Orla. Uma estrutura fantástica, com comércio, quiosques, ambulantes, hotéis e pousadas, bares, cafés e restaurantes, todos faturaram com os shows que o Governo do Estado trouxe para a cidade”, celebrou.

“Mais de 100 mil pessoas em cada show, de forma gratuita. Também as cadeiras anfíbias que colocaram pessoas com mobilidade reduzida no mar, oferecendo qualidade de vida para a população. A segurança do Verão Maior com as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, temos que agradecer ao Governo do Paraná por esse presente ao Litoral. O melhor e maior verão do Brasil é do Paraná”, acrescentou.

Em Guaratuba, a Associação Comercial e Empresarial (ACIG) da cidade estimou um crescimento de 30% na movimentação de pessoas no período entre o Natal e a primeira semana de janeiro de 2025. Em termos financeiros, o aumento ficou entre 20% e 25% no mesmo período, na comparação com 2024.

Segundo o presidente da ACIG, Roberto Stelmacki Junior, outros setores também sentiram o impacto do Verão Maior Paraná na cidade. “Na parte de hotelaria, tivemos uma ocupação muito próxima de 100%”, afirmou. Ele também destacou o serviço de travessia pelo ferry boat, com o deslocamento de Guaratuba a Matinhos e Pontal do Paraná para os shows. “Funcionou muito bem. Por mais que tivéssemos fila, tínhamos fluxo, então foi bastante positivo”, comentou.

Roberto é vice-presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pontal do Paraná (Aciapar). Por lá, a movimentação também foi intensa. A estimativa foi de crescimento de 20% no número de turistas e de 10% em termos financeiros, também no período entre o fim de 2024 e início de 2025, que costuma ser mais movimentado.

Segundo ele, pelo fato da temporada ser mais longa devido ao carnaval ser em março, as ações do Verão Maior Paraná contribuem para manter em alta o fluxo de pessoas na cidade. “Se nós não tivéssemos os shows em Pontal do Paraná, poderíamos ter uma temporada negativa em termos de resultados. Por ser um período muito longo onde diminui significativamente o movimento de turistas, as ações do Estado são fundamentais, seja na questão dos shows ou nos investimentos que foram anunciados”, acrescentou.

Os investimentos a qual Roberto se refere são diversos e envolvem todo o Litoral, entre eles a requalificação da Orla de Pontal do Paraná, que teve a ordem de serviço emitida; a finalização da revitalização da Orla de Matinhos; o projeto de engorda da faixa de areia de Guaratuba; a duplicação das rodovias que ligam Guaratuba à Garuva (SC), Matinhos a Pontal do Paraná e Paranaguá a Pontal do Paraná; e a tão sonhada Ponte de Guaratuba, que já está em andamento e próxima dos 40% de execução.

No caso de Pontal, a valorização dos imóveis da cidade já começou. “Graças a essas ações, conseguimos manter uma estabilidade econômica. Toda essa área já sofre uma valorização, seja ela imobiliária ou até mesmo dos pontos comerciais, porque todos querem uma orla como a de Matinhos. Com isso, as oportunidades imobiliárias estão crescendo. Ter uma orla requalificada com área para a circulação de pedestres, de bicicletas, projeto urbanístico, será fantástico”, finalizou.

Para o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, o Verão Maior Paraná já se tornou essencial para as cidades litorâneas. “Tivemos grandes espetáculos, mais de 300 mil pessoas passaram por aqui com uma bela temporada, movimentando a economia da nossa cidade, com muitas casas locadas e comerciantes colhendo os frutos desse movimento”, comemorou. “O maior verão da história do Litoral, e só resta agradecer essa parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Pontal do Paraná.”



O Governo do Estado investiu cerca de R$ 120 milhões para a realização desta edição, com os recursos aplicados em estruturas, contratação de equipes, equipamentos, diárias, veículos, repasses para saúde, convênios para gestão de lixo, entre outros.

