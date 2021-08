Da Redação

Líderes religiosos são indiciados por tráfico de pessoas

Três pessoas foram indiciadas por tráfico de pessoas com a finalidade de trabalho análogo à escravidão. Os acusados são líderes religiosos que foram alvos de uma operação da Polícia Civil (PC) no dia 23 de julho, em Maringá.

Os investigados são suspeitos de terem explorado o trabalho de crianças e adolescentes para a venda de pizzas. Eles comandam a Igreja das Nações da Poderosa Mão de Deus e, atualmente, estão presos. Além do apóstolo, da bispa e do filho do casal, que é pastor na igreja, uma outra pessoa que trabalhava na instituição também foi indiciada. O quarto investigado está em liberdade.

A polícia informou que as crianças e adolescentes vendiam as pizzas em nome da igreja para ajudar pacientes em tratamento contra o câncer. Apesar disso, o dinheiro ficava com os líderes religiosos.



De acordo com as informações da PC, os religiosos foram indiciados também por associação criminosa e subtração de incapaz.

Núcleo de Proteção de Crianças e Adolescentes (Nucria) conduziu as investigações.

Com informações; G1.