Lideranças do Estado celebram volta do Beto Preto à Saúde do Paraná

Secretário Beto Preto e o governador, Ratinho Junior

O deputado federal Beto Preto (PSD) pediu licenciamento do cargo na Câmara Federal e reassumiu oficialmente a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) nesta segunda-feira (17). Lideranças do Paraná se manifestaram a favor do retorno do político apucaranense à Curitiba. O termo de posse foi assinado pelo governador Ratinho Junior (PSD) e pelo secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega.

Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), o prefeito Hermes Wicthoff (PSD), de Mauá da Serra, se disse contente com a volta de Beto Preto à frente da Sesa em um momento que antecede projetos para a Saúde da região.

"Estou muito feliz como presidente do Cisvir, o ganho da nossa região com ele como secretário foi grande, até porque ele tem um compromisso conosco para uma ampliação do Cisvir, com mais consultórios, onde poderemos atender pessoas com cirurgias pequenas, e isso é ótimo para todos os moradores que são atendidos pelo Cisvir. Acredito que daremos início a essa obra até o segundo semestre do ano", afirmou Wicthoff.

Outra liderança, o presidente da Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná (Acispar), Aquiles Takeda Filho (PSD), prefeito em Marilândia do Sul, afirmou que o estado do Paraná ganha com o retorno diante da experiência que o médico apucaranense conquistou no cargo estadual e em sua trajetória como profissional.

"Para o Paraná é um ganho, o Beto já tem toda uma experiência como médico e conhecedor do SUS, está por dentro do planejamento sobre a área da Saúde e do Paraná, então ele vai dar andamento agora aos progressos que vinha tendo. Teve sim a pandemia, que foi um momento que alguns projetos tiveram que ser pausados, mas de forma brilhante ele conduziu a secretaria, com muita eficácia", disse Takeda.

O presidente do Acispar ainda comentou sobre os novos desafios que Beto Preto terá pela frente. "Agora retornam os desafios, os investimentos nos hospitais e consórcios. Mas ele já sabe, já conduziu e agora vai acelerar outros programas e projetos, ele pode ajudar bem mais agora com as portas abertas em Brasília e, com isso, trazer recursos ao Estado e municípios, afinal custeio está sobrecarregando as cidades", finalizou o prefeito de Marilândia do Sul.

O empresário e presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello, também celebrou a volta de Beto Preto à Curitiba e afirmou que a Cidade Alta tem muito a ganhar com o apucaranense na Secretaria de Saúde do Estado.

“Apucarana ganha novamente com isso. O governo merece a capacidade do secretário Beto Preto. Ele representa muito para a cidade de Apucarana e ao Estado do Paraná. Ele ganha muito com essa volta, pois ainda detém uma boa influência na Câmara Federal, e o município acaba ganhando em dobro. Politicamente isso foi muito importante para nossa cidade”, afirmou Faganello.

Nas redes sociais, Beto Preto comentou sobre o trabalho que irá realizar na Secretaria de Saúde do Paraná. “Nesta semana, reassumimos o cargo de secretário de Estado da Saúde. Essa é uma nobre missão, que nos foi delegada pelo governador Ratinho Junior. Em Brasília, nosso gabinete continuará em ação, trabalhando diariamente para honrar a confiança e voto de cada paranaense”, disse.

