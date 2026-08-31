Liderança de facção criminosa do Paraná morre em presídio de segurança máxima

O chefe de uma organização criminosa do Paraná, Marcos Silas Neves de Souza, de 42 anos, foi encontrado morto em sua cela na Penitenciária Federal de Brasília na manhã deste domingo (30). O custodiado foi localizado desacordado durante a primeira rotina de revista e entrega de alimentação da unidade prisional, e o óbito foi constatado após o acionamento do atendimento médico de emergência.

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A secretaria informou que os órgãos competentes e os demais atores envolvidos no caso já foram notificados para o andamento dos procedimentos cabíveis.

Apontado por investigações da Polícia Federal (PF) como um dos maiores traficantes de cocaína do país, Marcos Silas chefiava a facção Cartel do Sul, organização aliada ao Comando Vermelho com atuação no Paraná.

Ele estava preso desde 2021, quando foi localizado em São Paulo no momento em que tentava passar por um procedimento de cirurgia plástica. As apurações da PF revelaram ainda um complexo esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico, que incluía a aquisição de imóveis de alto padrão no litoral de Santa Catarina, somando 260 apartamentos de luxo vinculados ao seu patrimônio.

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De acordo com informações da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), a morte ocorreu por suicídio.

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Se você ou alguém próximo estiver passando por uma crise emocional ou tiver pensamentos de tirar a própria vida, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito pelo telefone 188, 24 horas por dia. Em situações de emergência, também é possível acionar o Samu pelo 192.