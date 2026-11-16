O Paraná foi responsável por 4,6% de toda a oferta mundial de carne de frango em 2025, ao alcançar a marca de 5 milhões de toneladas produzidas. De acordo com levantamento consolidado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), caso o estado fosse um país, ocuparia o posto de quinto maior produtor global da proteína, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China, Brasil e Rússia.

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A relevância paranaense ganha destaque diante da produção mundial total, estimada em 108 milhões de toneladas no último ano pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Do volume gerado no Paraná, 2,1 milhões de toneladas seguiram para o mercado externo, o que representa 41% do total e gerou US$ 3,5 bilhões em exportações, fortalecendo a balança comercial brasileira.

Segundo o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, a articulação da cadeia produtiva estadual — que abrange desde produtores rurais e fabricantes de insumos até frigoríficos e empresas de logística — consolida a posição estratégica do estado no abastecimento global de proteínas animais. O ritmo de expansão se manteve no primeiro semestre de 2026, período em que a produção atingiu 2,7 milhões de toneladas, alta de 8,4% na comparação com os 2,5 milhões registrados nos seis primeiros meses de 2025.

No mercado interno, o Paraná lidera com folga e responde por mais de um terço de todos os frangos abatidos no país. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o estado abateu 2,29 bilhões de aves em 2025, volume superior aos 2,23 bilhões do ano anterior e equivalente a 34,4% dos 6,69 bilhões de abates registrados em todo o Brasil. O índice paranaense é mais que o dobro do alcançado por Santa Catarina, que aparece em segundo lugar com 13,7%, seguida por Rio Grande do Sul (11,4%) e São Paulo (11,3%).