Licitação prevê R$ 288 milhões para Contorno Sul de Maringá

Foi aberta nesta quinta (21) a licitação para a primeira etapa do contorno sul metropolitano de Maringá. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) abriu edital para a construção dos primeiros 13,18 quilômetros do Contorno Sul Metropolitano de Maringá, no norte do Paraná. O valor máximo que o governo federal prevê para a etapa da obra é de R$ 288,6 milhões. Vence quem apresentar o menor preço.

Quando a nova rodovia, uma extensão da BR-376, estiver concluída, terá um total de 32,4 quilômetros, e vai passar por Maringá, Paiçandu e Marialva, também no norte.

O início da nova via fica no quilômetro 165 da BR-376, na saída de Maringá para Paranavaí, no noroeste. A outra extremidade está na altura do quilômetro 189 da mesma rodovia federal, em Marialva.

A construção é prevista em dois lotes. O primeiro, previsto no edital publicado nesta quinta-feira, compreende o trecho que tem início na saída para Paranavaí, com término nas imediações da estrada rural Pinguim, altura do Parque Cidade Industrial de Maringá.

