Licitação de câmeras corporais de PMs do Paraná finaliza em setembro

Foi licitado o processo para locação de 300 câmeras corporais, chamadas de 'bodycam', que iniciarão a fase de contratação. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

As bodycam serão utilizadas nas fardas de policiais militares de todo o estado do Paraná durante um ano, visando análise da efetividade. Ainda segundo a pasta, seguindo os trâmites normais da licitação e contratação, se o processo não tiver intercorrências, a estimativa é que ainda em 2023 estejam em funcionamento.

Em Londrina, no final da última semana, o secretário de Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira projeta que no próximo mês de outubro o equipamento poderá estar acoplado as fardas dos policiais militares durante patrulhas e ações policiais.

O número de apenas 300 bodycams, atende pouco mais de 1% do efetivo da polícia militar, que é de aproximadamente 28 mil homens e mulheres no Paraná.

Experimentos apontam que a presença das câmeras inibe crimes e torna a atuação das forças de segurança mais transparentes. Em 2022, no estado de São Paulo, um ano depois que as ocorrências começaram a ser filmadas houve uma queda de 80% na letalidade policial. No Paraná, o Ministério Público cobra o uso da ferramenta. Mesmo sem o uso do equipamento, no Estado houve uma queda de 30% na morte em confrontos policiais no primeiro semestre de 2023. De janeiro a julho foram 156 resultantes de confrontos com policiais militares, sendo 16 só em Londrina. Hudson Teixeira avaliou o índice, divulgado pelo Gaeco.

A Guarda Municipal de Londrina passou a utilizar 24 câmeras corporais durante o serviço em fevereiro deste ano também após recomendação do Ministério Público do Paraná.

