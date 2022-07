Liberada pista que ficou interditada após carreta tombar sobre carro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O trecho da rodovia PR-986, em Rolândia, na região norte do Paraná, onde um caminhão carregado de areia tombou sobre um veículo de passeio, foi liberado no final da manhã desta segunda-feira, 18. O acidente foi registrado no final da tarde deste domingo, 17.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um guincho foi acionado para o local para realizar a retirada do caminhão e em seguida, fazer a liberação da pista. O trânsito sentido Cambé - Rolândia estava sendo desviado por dentro da cidade.

Segundo a PRE, o caminhão e o carro trafegavam, neste domingo, pela PR-986, no sentido de Cambé para Rolândia, quando o caminhão, carregado com areia, tombou. Depois de atingir o carro, ele ainda bateu contra o pilar de sustentação de um viaduto. O caminhão tinha outros dois semirreboques. A carga de areia ficou espalhada pela pista. Socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados até o local. O acidente causou um longo congestionamento, já que a pista foi completamente interditada.

continua após publicidade .

Apesar do susto, a motorista do carro, de 42 anos não se machucou. Já o veículo dela, ficou completamente destruído. O motorista do caminhão, de 46 anos, teve ferimentos leves e foi levado para o hospital.

Siga o TNOnline no Google News