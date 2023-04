Laudo do IML aponta que jovem estava rendido quando foi morto por GMs

Da Redação

Caio José Lemos, de 17 anos

O caso da morte do adolescente Caio José Lemos, de 17 anos, ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (10). De acordo com o advogado da família do rapaz, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que ele foi morto com um único tiro e que ele já estava rendido pelos guardas municipais. O crime ocorreu no dia 25 de março, em Curitiba, no Paraná.



Ainda segundo as informações passadas pelos advogados dos familiares das vítimas, o laudo comprova a versão apresentada pelo guarda que revelou que Caio não estava armado e que a faca foi colocada no local do crime pelos agentes.

-LEIA MAIS: Faca encontrada com adolescente morto teria sido 'plantada' pela GM

O laudo atesta também que o adolescente foi atingido de cima para baixo, o que comprova que ele estava rendido no momento do tiro. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Com informações da ricmais

